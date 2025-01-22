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  • Bayar Özsoy'dan 3.8 Milyon TL'lik kanal güvenliği sözleşmesi

Bayar Özsoy'dan 3.8 Milyon TL'lik kanal güvenliği sözleşmesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Sarıoğlan Muratbeyli Köyü Kurudere, Kurt Deresi ve Taşoluğun Deresi'nin Kanal Güvenliği Sözleşmesi'nin imzalandığını duyurdu. Sözleşme kapsamında Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli Köyü 1900m panel tel çit ve harpuşta betonu yaptırılacak ve Maaliyeti 3 milyon 848 bin 500 TL olacak.

Bayar Özsoy'dan 3.8 Milyon TL'lik kanal güvenliği sözleşmesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 121. Şube Koruyucu Güvenlik Tedbirleri 2. Kısım Sarıoğlan Muratbeyli Köyü Kurudere, Kurt Deresi ve Taşoluğun Deresi’nin Kanal Güvenliği Sözleşmesi’nin imzalandığını sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. 
Sözleşme kapsamında; Kayseri Sarıoğlan Muratbeyli Köyü 1900m panel tel çit ve harpuşta betonu yaptırılacak ve Maaliyeti 3 milyon 848 bin 500 TL olacak.

Haber Merkezi

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