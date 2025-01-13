Berna Gözbaşı'ndan Ali Çamlı'ya ağır itham: 'Mitomani'

Kayserispor’da Başkan Ali Çamlı, döneminde kulübe verildiği kaydedilen 1.5 Milyon Euro değerindeki çekler ile ilgili çıkan haberlerin ardından açıklama yapmıştı. Başkan Çamlı açıklamanın bir kısmında, “Bu çeklerin tahsil edilememesi, tamamen Berna Gözbaşı’nın iyi niyetle bağdaşmayan davranışlarının bir sonucudur. Sonuç olarak, Ayos Holding tarafından yapılan bu dostane destek, asılsız ithamlar ve spekülatif söylemler nedeniyle amacına ulaşamamıştır” dedi.

BERNA GÖZBAŞI’DAN ALİ ÇAMLI’YA YANIT

Açıklamaların ardından Ali Çamlı’nın Kayserispor başkanlığını devraldığı Berna Gözbaşı, “1.5 Milyon Euro ödeyecek firmanın çeklerinin ilk vaadesinin mayıs 2024’te olduğunu çekleri ödeyecek firmanın 24 Mayıs’ta konkordato ilan ettiğini söylemeyi unutmuş. Ruh biliminde ‘mitomani’. Teşhis benden… Kendin, çevren için acilen tedavi olmanı öneririm” paylaşımında bulundu.

Mitomani, tıp dilinde tedavi edilmesi gereken yalan söyleme alışkanlığı olarak tanımlanıyor.