Bilişim Akademisi'ne başvurular başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yeni 5 yıl projelerinden olan, Bilişim Akademisi’nde müracaatlar 15 Temmuz’da başlayacak.

Yatırım ve hizmet lideri Kayseri için yeni 5 yılda önemli projeleri hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçiriyor. Büyükşehir belediyesi tarafından Geleceğin Teknoloji Yıldızları’nın gelişimini destekleyerek, ülkeyi bilim ve teknoloji alanında geliştirecek geleceğin teminatı gençleri yetiştirmek amacıyla Bilişim Akademisi kuruluyor. Bu çerçevede Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman’ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Yazılım Şube Müdürü Eda Murat, Kayseri Bilim Merkezi tesis sorumlusu Şenay Kırkar, Bilgisayar Mühendisi Prof. Dr. Celal Öztürk, Endüstri Mühendisi Doç. Dr. Feyza Gürbüz, Bilgisayar Mühendisi Dr. Rifat Kurban, Çevre Mühendisi Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın ve Bilgisayar Mühendisi Dr. Murat Taşyürek katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri’deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanların sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurulacağını ve oluşturulacağını belirterek, müracaatların 15 Temmuz’da çevrimiçi (online) olarak alınmaya başlayacağını duyurdu. Proje çerçevesinde, akademide 12 ay teorik, 6 ay pratik eğitim olmak üzere toplamda 18 ay sürecek programla gençlerin eğitileceğini söyleyen Elcuman, Büyükşehir Belediyesi olarak 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerini, bilişim dünyasının heyecan verici yolculuğuna davet etti.

Elcuman, 18 ay sürecek eğitimin sonunda öğrencilerin, problem çözmek, iletişim ve takım çalışması yapmak gibi sosyal becerilerin yanı sıra yapay zekâ, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşacağını ifade etti. Öte yandan, Bilim Heyeti’nin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmaların da yapılacağı belirtildi.