Bilişim Akademisi'ne başvurular uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Geleceğin Bilişim Yıldızları’nı keşfetmek ve gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla kurduğu Kayseri Bilişim Akademisi’ne başvurular, yoğun talep üzerine 15 Ağustos’a uzatıldı.

‘Genç dostu’ anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönem projeleri çerçevesinde gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçirdi. Büyükşehir belediyesi, ‘Geleceğin Bilişim Yıldızları’nın gelişimini destekleyerek, teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Bilişim Akademisi kurdu. 15 Temmuz’dan itibaren Bilişim Akademisi’ne başvurular alınmaya başlanırken, başvuru süresi gelen yoğun talep üzerine uzatıldı. 15 Ağustos’ta sona erecek ve tamamen online olarak gerçekleştirilen başvurular için gençler, basvuru.kayseri.bel.tr resmi web sitesini ziyaret ederek, başvuru şartlarına erişebiliyor. Bilişim Akademisi, gençlere bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme, siber güvenlik, veri bilimi, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler sunarak onları geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvası olacak. Bu akademi sayesinde, Kayseri’de teknoloji ve bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlanacak. Bilişim Akademisi, sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin de bilişim sektöründe söz sahibi olabileceği bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Kayseri’deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi oluşturulacak. Akademide 12 ay teorik, 6 ay pratik eğitim olmak üzere toplamda 18 ay sürecek programla gençlere eğitim verilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri, bilişim dünyasının heyecan verici yolculuğuna davet edilerek, öğrencilerin basvuru.kayseri.bel.tr resmi web sitesini ziyaret etmeleri duyuruldu.

18 ay sürecek eğitimin sonunda öğrenciler, problem çözmek, iletişim ve takım çalışması yapmak gibi sosyal becerilerin yanı sıra yapay zekâ, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşacak. Öte yandan, bilim heyetinin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar da yapılacak.