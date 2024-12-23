Bir Kayserili hayırsever daha kendi adına cami yaptırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi’nde yapılacak olan Muhittin Birdal Camii’nin inşaatı için hayırsever iş birliğiyle protokol imzaladı.

Büyükkılıç, "Hayırseverimiz Muhittin Birdal ile Anbar Mahallesi’nde yapılacak olan cami için protokolü imzaladık. Kendisine, bu güzel hayra vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Yapılacak olan caminin şehrimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi’ne yapılacak olan Muhittin Birdal Camii, 778.51 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek. 633 kişilik ibadet kapasitesiyle, 2 katlı olarak inşa edilecek cami, içinde okuma salonu, kadınlar mahfili ve imam odası barındıracak. Ayrıca caminin yanında bir şadırvan da yer alacak.