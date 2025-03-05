Milletvekili Böhürler: 'Ak Partinin tek amacı terörn bitmesi'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, PKK’nın silah bırakma çağrısının Türkiye’nin geleceğini olumlu yönde etkileyeceği açıklamalarında bulunarak: “Türkiye’de şimdiye kadar Güneydoğu Doğu Anadolu bölgelerine yapılmayan yatırım AK Parti döneminde yapıldı. Cumhuriyet tarihinde yapılmayan bir yatırım yapıldı. Açılım süreci bu fikrin bir devamıydı. AK Parti bir değişim başlattı. Daha önce 2000 öncelerinde ekrana çıkan kimse Kürt meselesi diyemezdi. Kürtlere dair bir açıklama yapılamıyordu. Bunlar rahat konuşamadığı bir dönemde ak parti bu ortamı sağladı. AK Parti’nin tek amacı terörün bitmesi. AK Parti’den önce terör çok fazlaydı, bizim bu çabalarımız terörü azalttı. Bu siyasi süreçte, terörle mücadeleye harcadığımız maliyeti halkımıza harcayarak daha barışçıl bir ortam sürebiliriz. Bahçeli’nin bu çıkışı çok önemli. Başkası bu çıkışı yapsa başarıya ulaşmazdı. Cumhur İttifakı içinde bunun dillendirilmesi bu meselede umutları güçlendirdi. Bu bir değişim, yeni bir dönem. Bu gidişatın içinde bölgede artık örgütlerin bir yeri yok. Tarih artık bu dönemi bitiriyor. Muhatapların daha güçlü olduğu bir devlet olduğu döneme doğru dünya eviriliyor. Bu süreçte Türkiye’yi zayıflatan bu örgütün silah bırakma çağrısının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin bölgedeki istikrarı için, bölgenin geleceğindeki olası bütün çatışmalar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu silah bırakma çağrısını yaparken de bir talepleri olmadı bu da çok önemli. Barışa ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.