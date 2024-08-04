Borçlular dikkat, Erciyes'in karı eridi

Erciyes'in zirvesindeki karların erimesiyle Kayseri'deki 'Erciyes'te karlar eriyince borcumu öderim' efsanesi yeniden gündeme geldi.

Borçlular dikkat, Erciyes'in karı eridi
Kayseri GündemEditör

Erciyes’in zirvesindeki karların erimesiyle Kayseri’deki ’Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim’ efsanesi yeniden gündeme geldi.

Şehirde havaların uzun süredir sıcak gitmesi, binlerce yıldır zirvesinde kar eksik olmayan 3 bin 917 rakımlı Erciyes’te kar bırakmadı. Dağda karların erimesiyle beraber Kayseri’nin yöresel tabirlerinden olan ’Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim’ tabiri bu yıl gerçekleşti. Adem isimli bir vatandaş; "Eskiden ’Erciyes’in karı kalkınca borcumu veririm’ derlerdi. Erciyes’in karı eridiğine göre borçlarını ödüyorlar. Erciyes’te kar kalkmazdı ama bu sene bayağı bir sıcak oldu. Onun etkisinden dolayı karlar eridi" dedi.

Borçlunun borcunu ödemesi için zaman istemesi anlamına gelen bu sözü hatırlatan başka bir vatandaş ise "Yani ’Borcumu öderim ama geç öderim. Müsaade et’ diyor. Bu da peygamber ahlakı. Borçluyu sıkboğaz etmeyin, kendi haline bırakıp bekleyin. Karlar eridiğine göre durumu müsait olan borcunu desin" ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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