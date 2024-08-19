Boykot ürünlerine tepki çığ gibi büyüyor

Boykot ürünlerine karşı duyarlı olan vatandaşlar defaatle üzerinde durduğumuz belediyeye ait olan reklam köprü ve panaolarında israil menşeili boykot ürünlerinin reklamının yapılmaması konusunda taleplerini dile getirmişlerdi.

Boykot ürünlerinin reklamının yapılması konusunda belediyelerin herhangi bir hassasiyetinin olmamasından dolayı, duyarlı vatandaşlar, İsrail menşeili Mcdonalts firmasının M.Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki köprüdeki reklam panosunun üzerini 'KATİL SİYONİST DESTEKÇİLERİNE BOYKOT' yazan bir pankartla kapattılar.