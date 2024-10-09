Bugün de ikinci Mobilya Fuarı açıldı
Dün Kumsmall AVM'de açılan fuarın ardından, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar alanında bugün de Anamob Mobilyacılar Fuarı açıldı. Fuar 9-13 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar alanında bugün de Anamob Mobilyacılar Fuarı açıldı. Fuar 9-13 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.
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