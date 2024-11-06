Bugün katliamın 398. günü ve şehid sayısı 43.990: Boykota Devam
israil terörizminin Gazze'de 398 gündür aralıksız uyguladığı katliam ve vahşetler dolayısıyla, çoğu kadın ve çocuk ölenlerin sayısı 43 bin 990' a ulaştı. İsrail zulmüne seyirci kalmaktan başka bir direnci olmayan dünyanın elindeki tek silah, İsrail menşeili ürünleri boykot etmek.
Boykota devam edelim! Neden mi? İnsanlık için çocuklar ölmesin diye.
Aldığımız her boykot ürünü mermi olarak siyonistlere gidiyor ve o mermilerle onbinlerce bebek katlediliyor. İçmezsek, yemezsek, almazsak ölmeyiz ama alıp içersek yersek ölürler…