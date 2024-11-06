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Bugün katliamın 398. günü ve şehid sayısı 43.990: Boykota Devam

israil terörizminin Gazze'de 398 gündür aralıksız uyguladığı katliam ve vahşetler dolayısıyla, çoğu kadın ve çocuk ölenlerin sayısı 43 bin 990' a ulaştı. İsrail zulmüne seyirci kalmaktan başka bir direnci olmayan dünyanın elindeki tek silah, İsrail menşeili ürünleri boykot etmek.

Bugün katliamın 398. günü ve şehid sayısı 43.990: Boykota Devam

Boykota devam edelim! Neden mi? İnsanlık için çocuklar ölmesin diye. 

Aldığımız her boykot ürünü mermi olarak siyonistlere gidiyor ve o mermilerle onbinlerce bebek katlediliyor. İçmezsek, yemezsek, almazsak ölmeyiz ama alıp içersek yersek ölürler…
 

Haber Merkezi

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