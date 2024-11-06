Bugün katliamın 398. günü ve şehid sayısı 43.990: Boykota Devam

Boykota devam edelim! Neden mi? İnsanlık için çocuklar ölmesin diye.

Aldığımız her boykot ürünü mermi olarak siyonistlere gidiyor ve o mermilerle onbinlerce bebek katlediliyor. İçmezsek, yemezsek, almazsak ölmeyiz ama alıp içersek yersek ölürler…

