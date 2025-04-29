Bugün, unutulan Kut'ül Amare zaferinin 109. yıl dönümü
Çanakkale'den sonra Birinci Dünya Savaşı'nın 'en büyük zaferi' olan ne yazık ki unutulan 29 Nisan 1916 Kut'ul Amare zaferinin 109. yıl dönümü.
Irak'ın doğu kesiminde yer alan Dicle Nehri kıyısındaki Kut şehri yakınlarında konuşlanmış olan İngilizlerin kuşatılmasıyla başlayan Kut'ül Amare Savaşı, Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz ordusu arasında gerçekleşti.
Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan savaşta 10 bin şehit, binlerce yaralı verildi. Ancak kazanılan zafer sayesinde Kut şehri ele geçirildi, Bağdat İngiliz işgalinden kurtuldu ve İngilizlerin bölgesel planları suya düştü.
Kut’ul Amare muhaberelerinde, 13’ü general ve 277’si subay olmak üzere 13.300 düşman askeri esir alındı.