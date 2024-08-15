Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girdi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Uygun, Çorlu Vatan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girdi
Kayseri GündemEditör

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un 28 yaşındaki kızı Almina Uygun, Çorlu Vatan Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Dün gece aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye sevk edilen Almina Tude Uygun doktorlar tarafından verilen kritik süreyi atlattı. Şeker komasına girerek hastaneye kaldırılan Uygun’un şu an yoğun bakımda tedavisin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un şehir dışında olmasından dolayı futbolcuları hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına yardımcıları Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı hazırlıyor.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin tek ekolojik pazarına yoğun ilgi
Kayseri'nin tek ekolojik pazarına yoğun ilgi
Devlet Hastanesi acili 17-18 Ağustos günleri hizmet vermeyecek
Devlet Hastanesi acili 17-18 Ağustos günleri hizmet vermeyecek
ERÜ ve KAYÜ'nün yerleştirme kontenjanı yüzde 100'ü geçti
ERÜ ve KAYÜ'nün yerleştirme kontenjanı yüzde 100'ü geçti
Damperi açık kalan kamyon işaret panosu direğini devirdi
Damperi açık kalan kamyon işaret panosu direğini devirdi
Ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık personeli 6 yaralı
Ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık personeli 6 yaralı
KAYSO ERVA Spor Kulübü açıldı
KAYSO ERVA Spor Kulübü açıldı