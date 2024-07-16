Bünyan'da Milli Birlik ve Demokrasi ruhu yoğun katılımla yeniden yaşandı

Bünyan Belediyesi’nce düzenlenen 15 Temmuz programı vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Selahattin Metin’in ve Kaymakam Turgut Gülen’in konuşmaları ile başlayan program; çeşitli etkinliklerle devam etti. Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Metin; "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü çerçevesinde düzenlediğimiz programda Bünyan olarak tek ses olduk, tek yürek olduk. Vatan aşığı hemşehrilerimizle 2016’da olduğu gibi irademizi ortaya koyduk. Milletimizde bu birliktelik, kalplerimizde bu vatan aşkı oldukça bayrağımızı indiremez, ezanımızı dindiremezler" ifadelerini kullandı.