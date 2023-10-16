Bünyan'da Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı ve Sergisi Düzenlendi

Bünyan Kaymakamlığı, Bünyan Belediyesi ve İKSAD Enstitüsü işbirliği ile Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı ve Sergisi düzenlendi.

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  • 16.10.2023 13:06
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:09
Bünyan'da Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı ve Sergisi Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Kaymakamlığı, Bünyan Belediyesi ve İKSAD Enstitüsü işbirliği ile Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı ve Sergisi düzenlendi.

Bünyan KAYMEK Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen konferans; Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, şehir dışından ve şehir içinden sunum için gelen hocalar ve 18 ülkeden sunumlara internet üzerinden dahil olan misafirlerin katılımları ile gerçekleştirildi. Konferansta Bünyan Halısı başta olmak üzere birçok halı, kilim ve güzel sanatlardan eserler üzerine sunumlar yapıldı. Sunumlar sonrası projeye verilen destekler, Bünyan Halısına verilen değer ve bu değere sahip çıkmak için gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’a ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen’e plaket takdim edildi. Konferans sonrası Bünyan Cam Seyir Terasında hazırlanan Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Sergisi açılışı Belediye Başkanı Özkan Altun ve Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen’in katılımı ile gerçekleştirildi. Yurt dışından, şehir dışından ve Kayseri’den yoğun katılım ve ilgi gören sergiler ziyaret edilerek eserler incelendi.

Bu tür proje, konferans, program ve sergilerin Bünyan için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Altun; "Bu yıl ilçemizde ilk kez halı, kilim ve güzel sanatlar üzerine konferans ve sergi düzenledik. Düzenlediğimiz ilk programda sergiyi ve konferansı uluslar arası seviyeye taşımayı başardık. Hem sergi hem de konferansa yurt dışından ve yurt içinden büyük katılım aldık ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördük. İlçemizin de en önemli simgesi olan halı, kilim ve güzel sanatlar sergisini ilçemizde bir gelenek haline getirerek her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Hocalarımıza, katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve projeye tüm emek verenlere teşekkür ediyor, ilçemizde geleneksel hale getireceğimiz ‘Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Sergisi’nde daha büyük bir organizasyon ve daha yoğun katılımcı sayısı ile yeniden görüşmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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