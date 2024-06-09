Bünyan'daki sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; beraberindeki heyet ile birlikte Bünyan ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

İlçedeki ziyaretlerine Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; daha sonra 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Büyüktuzhisar Aile Sağlığı Merkezi ve Bünyan Devlet Hastanesi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında hizmet sunum alanlarını dolaşarak görevi başındaki personelin istek ve önerilerini dinleyen Erşan, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. İl Sağlık Müdürü Erşan saha ziyaretlerini gerçekleştirirken, müdürlük ekipleri de ilçedeki sağlık tesislerini yerinde görerek; kullanılan tıbbi cihazlar, resmi dokümanlar, hasta istatistikleri, bebek - gebe izlem sayıları, kanser tarama sayıları, hizmet sunum alanları ve fiziki çalışma ortamı hakkında değerlendirme raporu hazırladı. Günün sonunda gerçekleşen toplantıda hazırlanan rapor incelenerek ilçedeki sağlık tesislerin ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının sonunda konuşan Erşan, Hastane Başhekimi Dr. Nuri Çakır ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Erşan’a temaslarında; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Cengiz Çavumirza, Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, başkan yardımcıları ve ilgili birimlerin sorumluları eşlik etti.