Bünyan TOKİ 3.Etap ihalesi tamam

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin TOKİ 3. Etap konutlarının ihalesinin gerçekleştirildiği müjdesini verdi.

Bünyan TOKİ 3.Etap ihalesi tamam
Kayseri GündemEditör

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; TOKİ 3. Etap konutlarının ihalesinin gerçekleştirildiği müjdesini verdi.

Başkan Metin konu ile ilgili açıklamasında; "Söz verdiğimiz gibi TOKİ 3. Etap konutlarımızın ihalesi gerçekleştirildi. Yakutiye mahallemizde yapımı planlanan 131 adet konut ve 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi projesinin yapımı en kısa sürede başlıyor. Emeklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ve MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy’a girişimlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sevdamız Bünyan’ımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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