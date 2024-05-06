Bünyanlı öğrenciler hem drone üretiyor hem de yarışmalara katılıyor

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan ise çalışmaların süreceğini ifade ederek hem de öğrencilere istihdam sağlamak için gayret edeceklerini dile getirdi. Akdoğan, “Bizim okulumuzda drone ekibimiz bununla ilgili hem parçaları bir araya getirerek hem de yazılımlarını yükleyerek droneları uçuruyorlar. İnsansız hava araçları biliyorsunuz değişik sektörlerde; tarım sektörü olsun, arıcılık da olsun bunun yanı sıra savunma sanayide de çok fazla kullanılmaya başlandı ve yıldan yıla da bu dronela ilgili büyük gelişmeler sürdürülmektedir. Tabii çocuklarımız çok güzel bir eğitim alıyorlar burada. Bununla ilgili de inşallah öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da değişik alanlarda istihdam edilmesi için de bütün çabayı göstereceğiz” dedi.

Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda FPV Drone teknolojisi ile öğrenciler ve eğitimciler drone parçaları bir araya getirip yazılım yüklüyorlar. Aynı zamanda yarışmalara hazırlanan öğrenciler okul içerisinde bulunan Türkiye’de ilk ve tek antrenman salonu ile yarışmalara hazırlanıyor.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN İSTİHDAM EDİLMESİ İÇİN BÜTÜN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ’

Proje ile öğrencilerin farklı alanlarda iş bulabilmesine de gayret edeceklerini ifade eden Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, “Okulumuzda bir drone ekibimiz var. Öğrencilerimiz hem droneların donanımını yapıyorlar hem de bunun eğitimini alıyorlar. Drone ekibimiz geçen yıl Bursa'da yapılan Teknofest yarışmasına katıldılar. 250’nin üzerinde ekibin içerisinde ilk 8 ekip arasına girdiler. Öğrencilerimiz bunları severek yapıyorlar. Şöyle baktığımızda drone teknolojinin geliştiği son noktayı gösteren makineler olmuş oluyor. Çocuklarımızla bununla buluşarak droneların değişik sektörlerde kullanıldığını düşündüğümüzde çocuklarımızın da o alanlarda istihdamını sağlamak için gerekli eğitimler yapılıyor. Bizim okulumuzda drone ekibimiz bununla ilgili hem parçaları bir araya getirerek hem de yazılımlarını yükleyerek droneları uçuruyorlar. İnsansız hava araçları biliyorsunuz değişik sektörlerde; tarım sektörü olsun, arıcılık da olsun bunun yanı sıra savunma sanayide de çok fazla kullanılmaya başlandı ve yıldan yıla da bu dronela ilgili büyük gelişmeler sürdürülmektedir. Tabii çocuklarımız çok güzel bir eğitim alıyorlar burada. Bununla ilgili de inşallah öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da değişik alanlarda istihdam edilmesi için de bütün çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Okul Müdürü Serkan Işık ise, “Gençlerimizi sosyal medya zehirlenmesinden uzak tutup teknoloji ile zehirlemeye çalışıyoruz. Teknoloji ile zehirlenen gençler inşallah vatana millete faydalı bir hale gelecekler. FPV Dronelar hala oyuncakmış gibi görülüyor ancak bu aletlerle tarla ilaçlaması, haritalama, kargo sektörü ve sinema-reklam sektöründe ve en önemlisi emniyet, askeri teşkilatlanmada kullanılabilir. Türkiye’de ilk ve tek FPV Drone antrenman salonuna okulumuz sahip oldu. Yapılan antrenman salonumuzda gençlerimiz reflekslerini geliştirip yarışmalarda çok daha iyi yerlere, seviyelere gelmesi için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Din Kültürü Öğretmeni Mehmet Peker de “Burada yarışmalara hazırlanıyoruz. Teknofest FPV alanında ve MEB Robot mini Drone alanındaki yarışmalara hazırlanıyoruz. Öğrencilerimizle beraber parçaları toparlıyor, yazılımlarını yüklüyoruz. Gerekli parametre ayarlarını yaparak yarışmalara hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

9. Sınıf Öğrencisi Mümtaz Ay da, “Babam çiftçilikle uğraşıyor ve tarlalara Drone ile bakmamızı istediğimizde bakıyorum. Tarla ile ilgili durum nedir, sorun var mı diye kontrol ediyorum ve ona göre hareket ediyoruz” dedi.