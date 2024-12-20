Büyükbaş hayvan satışıyla dolandırıcılık: 4 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de 12 adet büyükbaş hayvanın 570 bin TL karşılığında satışı sonucunda parasını alamayan H.A.(43) ve E.D.(45)'nin dolandırılması üzerine yapılan çalışmalarda Dolandırıcılık şüphelisi B.K.(22), E.A.(21), E.Y.(35) ve F.A.(25) yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri’de JASAT, KOM ve ASAYİŞ birimlerinden oluşan ekip tarafından 12 adet büyükbaş hayvanın 570 bin TL karşılığında satışı sonucunda parasını alamayan H.A.(43) ve E.D.(45)’nin dolandırılması üzerine yapılan çalışmalarda; Dolandırıcılık şüphelisi B.K.(22), E.A.(21), E.Y.(35) ve F.A.(25) yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan suça konu 12 adet büyükbaş hayvan Sivas ili Gemerek İlçesinde canlı olarak bulunarak mağdurlara teslim edildi.