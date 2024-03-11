Büyükkılıç: 'İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ederek, İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildiğini ve o günden bu yana Türk milletinin gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı’nın, milli birliğin ve beraberliğin adeta bir belgesi olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, bu güzide eseri yazarken yalnızca savaş meydanlarında yaşananları değil, milletin içinde bulunduğu ruh halini de satırlara yansıtmıştır. O dönemde yaşanan zorluklara motivasyon kaynağı olan İstiklal Marşı’mız, bugün de Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun bir ifadesidir” diye konuştu.

Büyükkılıç, günümüzde İstiklal Marşı’nın Mehmet Âkif Ersoy’un unutulmaz sözleriyle, her bayramda, törende ve resmigeçitte milletin hafızasında yeniden canlandığını aktararak, bu milli marşın, Mehmet Âkif’in vatan sevgisi ile harmanlanarak gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı’nın kabul ediliş yıl dönümünde, şairin eserlerinin ve özellikle İstiklal Marşı’nın, milletin tarihindeki yerine ve önemine dair farkındalığı artırmak adına çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Düzenlenen özel etkinliklerle Milli Marşın anlam ve öneminin daha güçlü idrak edilmesini sağlamaya gayret ettiklerini söyleyen Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü yıl dönümü kapsamında ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ sloganıyla düzenlenen 2’nci İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nın da çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sonlandırdı:

“İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet, saygı ve özlemle yâd ediyorum.”