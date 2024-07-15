Büyükkılıç, ERÜ'de 15 Temmuz konulu konferans ve törene katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen “15 Temmuz: Milletin Zaferi ve Fetö Terör Örgütü” konulu konferansa ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni’ne katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi tarafından “15 Temmuz: Milletin Zaferi ve Fetö Terör Örgütü” konulu konferans ve konferansın ardından ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir’in konuşmacısı olduğu konferansa katıldı.

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen konferans ve törene Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın yanı sıra Vali Çiçek, milletvekilleri, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan “15 Temmuz: Milletin Zaferi ve Fetö Terör Örgütü” konulu konferansta, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, 15 Temmuz darbe girişimi, girişim sonrası Türk milletinin zaferi ve hain Fetö terör örgütü hakkında bilgiler aktardı.

Konferansı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milletin Zaferi ve Fetö Terör Örgütü konulu konferansa katıldık. Bu anlamlı etkinlikte milletimizin kahramanlık destanını bir kez daha hatırlatan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir hocamıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz: Milletin Zaferi ve Fetö Terör Örgütü” konulu konferansın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Caddesi 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen programın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni’ne katılarak, 15 Temmuz şehitlerimiz anısına hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdik. Milletimizin kahramanlarını rahmet ve minnetle andığımız bu anlamlı programda 15 Temmuz’un unutulmaz destanını bir kez daha bizlere yaşatan kardeşlerimize yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da günün önem ve anlamına dikkat çekerek, “Çok şükür asil milletimiz binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde vatanını seven milletimiz tek yürek oldu ve bu alçakların girişimini akamete uğrattı” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, “Bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim. Bunlara sahip çıkmamız için de güçlü olmamız lazım. Çalışacağız ve inşallah büyük ve güçlü Türkiye’ye ulaşacağız” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Fetö mensubu hain teröristlerin bir cunta hükümeti kurmayı hedeflediklerini hatırlatarak 15 Temmuz gecesi hainlerin emellerine ulaşamamaları için ellerinde bayrak, dillerinde tekbir ile sokaklara inen yüz binlerce vatandaş sayesinde hain kalkışmanın bertaraf edildiğini ve gereken cevabın misliyle verildiğini kaydetti.

Milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Altun, Erciyes Üniversitesi olarak milli ve manevi değerlerine bağlı; ülkesine sahip çıkan, bayrağı ve milleti için var gücüyle çalışan genç nesiller yetiştirerek üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyerek, 15 Temmuz gecesi canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi ve gazilere şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri tarafından Erciyes Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Alçak Darbe Girişimin Kayseri Basınındaki Yansıması’ temalı serginin açılışı gerçekleştirildi. Büyükkılıç, protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezdi.