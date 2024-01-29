Büyükkılıç, Öz Taşıma-İş ve Hizmet-İş sendika temsilcilerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika yöneticilerini ağırladı.

Büyükkılıç, Öz Taşıma-İş ve Hizmet-İş sendika temsilcilerini ağırladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika yöneticilerini ağırladı.

El ele, gönül gönüle tüm kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak hizmet eden Başkan Büyükkılıç, büyük bir aile anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’i makamında ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Öz Taşıma İş Sendikası Kayseri Bölge Başkanı Ahmet Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika yöneticilerimiz belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüm Kayserilileri kucaklayan Başkan Büyükkılıç, kentte birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini ifade ederek, “Yürüttüğümüz dayanışmayı, şehrimizin ve ülkemizin faydası doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, Öz Taşıma-İş ve Hizmet-İş sendika temsilcilerini ağırladı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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