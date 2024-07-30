Büyükkılıç'tan İSO ikinci 500 listesinde yer alan 15 Kayseri firmasına tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaretin ve sanayinin merkezi Kayseri’de, "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” listesinde yer alan 15 Kayseri Firması’nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, sanayisi ile Türkiye’nin üretim ve ihracatına önemli bir katkı sağlayan Kayseri’nin "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” listesine girme başarısı gösteren 15 firmayı kutladı.

15 Kayserili firmanın İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alma başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, “Sanayi ve ticaretin merkezi Kayseri’mizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırmasında, üretim üssümüz Kayseri, 15 firma ile yer aldı. Listede yer alan firmalarımızı ve sanayicilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu önemli firmaların Kayseri’nin gücüne güç kattığını ve tüm Türkiye’ye örnek olacak üretim yapıp, istihdam sağladığını vurgulayarak, “Kayseri’miz hepimizin göğsünü gere gere sahipleneceği, gurur duyacağı başarılara imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak değerli iş insanlarımıza her konuda yardımcı olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.