Büyükşehir 10 bin adet Sosyal Destek Kartı alacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek kartı alımı için ihale düzenleyecek.

Büyükşehir 10 bin adet Sosyal Destek Kartı alacak
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek kartı alımı için ihale düzenleyecek.

Kayseri büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10 bin adet (500 TL’lik) sosyal destek kartı alımı için açık ihale usulü ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler 22 Ekim saat 10.00’a kadar başvurularını yapabilecek. İhaleye katılacak olanların merkez, Talas, Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, İncesu ilçelerinde en az 30, diğer ilçelerde en az 1’er şube veya anlaşmalı marketlerinin olması gerekiyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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