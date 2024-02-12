Büyükşehir'den 'çocuklara özel' tiyatro

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kral Şakir Kapadokya Macerası” çocuk tiyatrosunu çocuklarla birlikte izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kültürel açıdan zengin olması yönünde çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda ‘kültür sanat dostu’ kimliğiyle birçok etkinliğe katılarak, başta gençler ve çocuklar olmak üzere vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kral Şakir Kapadokya Macerası” çocuk tiyatrosunu miniklerle birlikte izledi.

Çocukların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, çocuklar için çok keyifli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, çocukların anne ve babalarına teşekkür ederek, “Sizleri seviyoruz, sizleri bizlere emanet eden annelerinize, babalarınıza teşekkür ediyoruz. O anne, babalara öz güven içerisinde yetişmeniz adına bu tür sosyal etkinliklere katkı sağlamak için bir büyüğünüz olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizler bizim geleceğimizsiniz” dedi.

KAYMEK kurslarında mutlaka bir enstrüman öğrenmelerini tavsiye eden Büyükkılıç, “KAYMEK’in kurslarından faydalanın, KAYMEK sizin için bedava hizmeti veriyor. Hunat Hatun’un, Mimarsinan’ın, Gevher Nesibe’nin, Mehmet Melikgazi’nin torunları olarak inşallah el ele, gönül gönüle, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında hep beraberiz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, eserlerle çocukları geleceğe hazırladıklarına vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak, eserlerle, sizleri yetiştirmekle, geleceği hazırlamakla olur. Sağ olun, var olun” diye konuştu.