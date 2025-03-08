Büyükşehir'den Erciyeste yaşanan 'çığ' ile ilgili açıklama
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te meydana gelen çığ ile ilgili yapılan açıklamada 'Herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Erciyes Ottoman Bölgesinde, pist dışındaki bir bölgede, yasak olmasına rağmen off-pist kayan iki kişinin tetiklemesi ile sınırlı miktarda kar kütlesi kaymıştır. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına karşın ekipler tedbir amaçlı kontrollerini yapmıştır. Herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır."