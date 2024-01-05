Büyükşehir'den hastane bölgesine 12 milyon TL'lik yenileme çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi bölgesinde 12 milyon 750 bin TL’lik maliyetle yürüyüş yollarını, otopark alanlarını, hasta indirme bindirme peronlarını, engelli erişim yollarını, taşıt yollarını, oturma alanlarını ve yeşil alanları yeniledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde kentin altyapısını daha da geliştirmek ve şehir genelinde ulaşım başta olmak üzere konforu en üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl yaptığı çevre düzenleme çalışmalarına bu yıl yapılan ilave alanlar ekleyerek toplam yaklaşık 50 bin metrekare alanda çalışmalarını tamamladı. Pandemi sonrası etkinliğini arttıran ve günde binlerce hastaya hizmet veren hastane bölgesindeki yürüyüş yolları, otopark alanları, hasta indirme bindirme peronları, engelli erişim yolları, taşıt yolları, oturma alanları ve yeşil alanlar yenilendi. Fen İşleri Daire Başkanlığınca sadece bu yıl yapılan çalışmalarda poliklinikler bölgesinde 3 bin 500 metrekare yaya yolu döşeme, 200 araçlık otopark, engelli rampaları ve çıkış merdivenleri tamiratı ile asfalt kaplama yollar yapılarak hastane çevresi ferah ve kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu. Son yapılan bölüm ile birlikte hastane çevresinde yaklaşık 3 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Hastane Caddesi’nden poliklinikler bölgesine geçen bölümde yol tek yön şeklinde düzenlenerek bölgedeki trafik sorunu çözülürken, bununla birlikte bu giriş yolu üzerinde otopark alanları ve hastaların rahat erişimine imkân veren yaya yolları oluşturuldu.

Hastane çevresinde yapılan çalışmaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 12 milyon 750 bin TL’yi buldu.