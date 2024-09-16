Büyükşehir'den İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Akıllı Şehir Projeleriyle ilgili bilgilendirme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bilişim ve Teknolojik Alanda yapılan ve yapılacak olan Akıllı Şehir Projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Akıllı şehircilik konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında yer alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alanda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ve ekibi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’i ziyaret ederek, şehrin dijital dönüşümü ve eğitimde teknoloji kullanımı konularında önemli bilgiler paylaştı. Ziyaret kapsamında, belediyenin Akıllı Şehir projeleri, dijital dönüşüm çalışmaları ve öğrencilere yönelik projeleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Ziyarette ayrıca Kayseri Bilim Merkezi’nde devam eden projeler, Teknoloji Hangarı ile öğrencilerin yenilikçi projeler geliştirmeleri için sunduğu fırsatlar ve şehrin dijital dönüşüm sürecindeki öncü adımlar da İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e aktarıldı. Özellikle, akıllı şehircilik alanında hayata geçirilen projeler ve bu projelerin eğitim-öğretim süreçlerine nasıl entegre edileceği konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeler arasında yer alan Bilişim Akademisi hakkında da bilgiler paylaşıldı. Bilişim Akademisi’nin gençlerin yazılım geliştirme, robotik kodlama, yapay zekâ, veri bilimi ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda eğitim almasını sağlayarak, geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sunmayı hedeflediği aktarıldı.

Aynı zamanda Büyük Bilim Şenliği projesi ile öğrencilere bilimi sevdirmek ve deneylerle öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli atölyeler ve etkinlikler düzenlendiğinden bahsedildi.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğin dijital dünyasına güçlü bir şekilde hazırlanan gençlerimiz için eğitim alanında sunduğumuz desteklerle, daha akıllı ve sürdürülebilir bir şehir hedefliyoruz. Bu iş birliğinin, şehrimizin eğitim ve teknoloji altyapısının daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.