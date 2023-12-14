'Mutfak Sanatları Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni sosyal tesis ve kentin tanıtımına katkı sunacak merkezlerle donatmak amacıyla yürütülen projeler çerçevesinde ‘Mutfak Sanatları Merkezi’ çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğünü söyledi.

Kent merkezi ve kırsal ilçeleri millet bahçeleri ile şenlendiren ve Kayseri’yi, 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip Türkiye’nin hizmete başlayan en büyük ikinci millet bahçesi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile buluşturan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören millet bahçesini sosyal tesislerle donatıyor.

Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yeşil alanlar, oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, biyolojik gölet gibi pek çok fonksiyonu vatandaşların hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç, öte yandan da sosyal tesis ve kentin tanıtımına katkı sunacak merkezleri millet bahçesi içerisinde kente kazandırmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayserililerin gözdesi olduğunu kaydederek, “Millet bahçesi içerisinde çeşitli tesisleri inşa çalışmalarımız devam ediyor. Bu önemli çalışmalar kapsamında da kentin 2021 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil edilmesiyle projesine hız verdiğimiz ve Kayseri’nin zengin mutfağının tanıtımında önemli bir görev üstlenecek Mutfak Sanatları Merkezi’nin yapımı da hummalı şekilde sürüyor. Çalışmalarda sona doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

“Hem kültüre hem de turizme büyük katkısı olması hedefleniyor”

Mutfak Sanatları Merkezi’nde gastronomi kültürü çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen, Kayseri’nin zengin gastronomi kültürü çalışmalarının gerçekleştirileceği ve tamamlanma aşamasına gelen Mutfak Sanatları Merkezi’nin de hem kültüre hem de turizme büyük katkısı olması hedefleniyor” dedi.