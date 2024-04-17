Büyükşehir'den tarıma 18 milyon TL'lik büyük destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplam 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilecek, bin 498 çiftçinin faydalanacağı, 17 milyon 700 TL bin TL değerindeki 300 ton nohut dağıtımının Perşembe günü yapılacağını kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Nohut Tohumu Dağıtımı Projesi kapsamında 16 ilçedeki üreticilere 300 ton nohut tohumu dağıtımının gerçekleştirileceğini söyledi.

2023 yılı içinde 200 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “2024 yılında da 17 milyon 700 bin TL maliyetli 300 ton nohut tohumu dağıtımını Perşembe günü yapıyoruz. 16 ilçemizde bin 498 çiftçi bu projeden faydalanarak ülke ve ev ekonomisine destek oldu” dedi.

Büyükkılıç, toplam 20 bin dekar alanda nohut ekiminden 3 bin ton nohut hasadı yapılmasının planlandığını belirtti.

Tarım ve hayvancılığa desteklerinin tüm hızıyla süreceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, nohut dağıtımının 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 16.00’da Kadir Has Kongre Merkezi yanı otoparkta düzenlenecek törenle gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.