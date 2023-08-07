Büyükşehir, Dünyada ilk kez bir dağda oynanacak plaj voleyboluna ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. 11-12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Bioderma Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye serisine ev sahipliği yapacak. Erciyes Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan sporcuların mücadelesine sahne olacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nu (CEV) Uluslararası Voleybol Federasyonu’nu (FIVB) onaylı organizasyon, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kayseri Erciyes A.Ş. işbirliği ile düzenlenecek. Plaj Voleybolu dünyada ilk defa Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresinde özel olarak hazırlanan kortlarda oynanacak. Müsabakalar uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak.

Karşılaşmalar kadın ve erkek olmak üzere iki farklı kategoride yapılacak. Organizasyona 16 erkek, 13 bayan takımı olmak üzere 29 takım katılacak.