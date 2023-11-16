Büyükşehir'in 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi, yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından geçen yıl hayata geçirilen, 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesinin ikincisi başladı. Takdir toplayan projede olmaktan gurur duyduklarını ifade eden KAYMEK kursiyerleri, böyle bir proje içerisinde yer alma imknı buldukları için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

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  • 16.11.2023 12:39
  • Güncelleme: 16.11.2023 13:10
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Büyükşehir'in 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi, yürekleri ısıtmaya devam ediyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından geçen yıl hayata geçirilen, ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesinin ikincisi başladı. Takdir toplayan projede olmaktan gurur duyduklarını ifade eden KAYMEK kursiyerleri, böyle bir proje içerisinde yer alma imkânı buldukları için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim ve kültür faaliyetleri ile vatandaşlara hizmet veren KAYMEK, bu kapsamda geçtiğimiz yıl kış ayları öncesi hayata geçirdiği ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesinde deprem bölgesi de dâhil binlerce çocuğa ulaşarak, KAYMEK kursiyerleri ve gönüllü vatandaşlarca örülen atkı ve berelerle gönüllerine dokunmuştu.

KAYMEK, bu yıl yürekleri ısıtan ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesinin ikincisini başlattı. Çocuklara bere ve atkı ören kursiyerler projeden çok mutlu olduklarını ifade ederek, bere ve atkı ihtiyacı olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanda farkındalık oluşturulmasının kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi.

“Burada iyilik örüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, ‘İyilik Örün’ projesinin Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın örnek projelerinden biri olduğunu ve şehrin dört bir yanında ihtiyacı olan çocuklara, üşümemeleri adına bu atkı ve berelerin dağıtılacağını ifade etti.

Projenin çok ilgi gördüğünü söyleyen Çanakpınar, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl çocuklarımıza iyilik örelim projesi başlatmıştık. Atkı ve bereleri ihtiyacı olan, soğuk kış günlerinde üşümesini istemediğimiz çocuklarımıza ulaştırmak üzere başlattığımız proje ciddi anlamda çok ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla biz bunları çok güzel bir şekilde paketleme yaptık. O gün asrın felaketi deprem yaşandığı için okullar tatile girmişken, tatil sonrası dağıtmayı planlarken maalesef böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket sonrasında depremzede çocuklarımıza binlerce atkı, bereyi ulaştırdık. İyilik Örün Projemize bu yıl da devam ettik. İpler, yumaklar ister kendiniz temin edebilirsiniz dedik, isterseniz KAYMEK tesislerinden alabilirsiniz dedik. Şu an bütün iplerimiz bitti, devamı gelecek. Yeter ki örülsün. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız, çocuklarımıza, köy okullarımıza, şehrimizin dört bir yanında ihtiyacı olan çocuklarımıza üşümemeleri adına bu atkı ve bereleri dağıtacak. İyilik örün projesi, örnek olan bir proje. Birçok ilde başladı. Bu bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Bu projedeki esas amaç bir arada, birlikte neler yapabiliriz. Atkı ve bere ölmek değil, mesele burada iyilik örmek.”

“Sıcacık bir atkı ve şapka örüp, onları mutlu etmek için yola çıktık”

Yaklaşık 7 yıldır KAYMEK kurslarına gelen Filiz Özbülbül ise Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu iplerle üşüyen çocuklara sıcacık bir atkı ve şapka örüp, onları mutlu etmek için yola çıktıklarını ifade etti.

“Bizim ördüğümüz berelerle ısınmaları, bizim de içimizi ısıtıyor”

KAYMEK’in kurslarına katılan emekli vatandaş Şerife Altay da “Amigurumi bebek kursuna gidiyorum, çok memnunum. Bu imkânı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Geçen sene de örmüştüm. Bu sene de örüyorum. İhtiyacı olan çocuklarımıza gidecek” ifadelerini kullandı.

Emekli olduktan sonra KAYMEK’in kurslarını yeni keşfettiğini ifade eden Dilek Nazlı da şöyle konuştu:

“Burası çok güzel, arkadaşlarımız güzel. Burada güzel şeyler öğreniyoruz. Bu imkânı sağlayan belediye başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ederim. İhtiyacı olan çocuklara atkı ve bere yardımında bulunacağız. Bunu da çok severek yapıyoruz. Oradaki çocuklara dokunmak, bizim ördüğümüz berelerle ısınmaları bizimde içimizi ısıtıyor.”

“İmkânı olmayan çocuklar için kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz”

Kursiyer Saniye Muavileoğlu ise, “Burada arkadaşlarım, öğretmenlerim kurum yöneticilerimizle birlikte çok güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Ayrıca KAYMEK’in ve belediyemizin sağladığı imkânla çocuklarımıza iyilik örün projesi için katkı da sağlamaya çalışıyoruz. İmkânı olmayan, buna ihtiyacı olan çocuklar için kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“İhtiyacı olan çocuklarımızın yanındayız inşallah”

Kursiyer Feyza Hasbahçeci de, ‘Çocuklarımıza İyilik Örelim Projesinde ben de varım’ diyerek, “Bu kursa bu sene katıldım. Burada olmaktan oldukça mutluyum. Çocuklarımıza iyilik örün projesinin içerisinde ben de varım. Belediyemize teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan çocuklarımızın yanındayız inşallah” ifadelerini kullandı.

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İHA

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