Büyükşehir zabıtası, 2023'te huzur ve güven için görev başındaydı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Ekipler gece gündüz demeden trafikten meyve sebze haline, turizmden genel kontrole kadar hemen her alanda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

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  • 02.01.2024 12:40
  • Güncelleme: 02.01.2024 16:06
Büyükşehir zabıtası, 2023'te huzur ve güven için görev başındaydı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Ekipler gece gündüz demeden trafikten meyve sebze haline, turizmden genel kontrole kadar hemen her alanda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

Kayserililere her yönüyle huzurlu, güvenli ve konforlu bir şehir sunmak amacıyla hizmetlerini en etkin şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle de 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Trafikten Hal’e, turizmden genel kontrol ekiplerine, Akşam ve Merkez Zabıta Amirlikleri olarak yıl içerisinde Kayserililerin huzuru için 7/24 çalışmalarını sürdürdü.

Genç, dinamik, sorun çözme odaklı hizmet anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir’in zabıta teşkilatı, 2024 yılında da vatandaşların huzur sükûn ve esenliği için çalışmalarına devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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