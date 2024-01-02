Talas Su Medeniyetleri Müzesi'nde sona gelindi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın açılışına salıyı günler kalan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ile Gölbaşı Meydanı'ndaki tarihi sarnıçta yürütülen Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

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  • 02.01.2024 12:17
  • Güncelleme: 02.01.2024 16:05
Talas Su Medeniyetleri Müzesi'nde sona gelindi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; açılışına salıyı günler kalan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ile Gölbaşı Meydanı’ndaki tarihi sarnıçta yürütülen Su Medeniyetleri Müzesi’ndeki çalışmaları inceledi.

Başkan Yalçın, mesaisine Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı’nda başladı. Buradaki Osmanlı Kültür Sokağında Talas Belediyesi tarafından tarihi bir konakta yapılan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi’ni inceleyen Başkan Yalçın, burada başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı. Çanakkale Kara Zaferinin yıl dönümü olan 9 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilecek sergiye kendisine ulaştırılan gülle ve matarayı hediye eden Başkan Yalçın, sergideki eserleri de tek tek inceledi. Başkan Yalçın daha sonra Gölbaşı Meydanında bulunan ve Talas Belediyesi tarafından Su Medeniyetleri Müzesi’ne dönüştürülecek olan yer altındaki tarihi sarnıca geçti. Burada çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar dileyen Başkan Yalçın, bölüm bölüm düzenlemesi tamamlanan yerlerde incelemelerde bulundu.

Başkan Yalçın incelemesinin ardından meydandaki esnaf ve vatandaşlara selam vererek hal ve hatırlarını sordu. Esnaf ve vatandaşların sıcak ve samimi karşılamalarına Başkan Yalçın da aynı şekilde karşılık verdi.

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İHA

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