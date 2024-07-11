Büyükşehirden emniyete 'Kaybis' teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olarak hayata geçirilen Kaybis bisikletlerine zarar veren ve bisikletleri çalan şahısları yakalayıp, bisikletleri bularak Ulaşım A.Ş.’ye teslim eden emniyet birimlerine teşekkür edildi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ‘çevreci bir ulaşım ağı’ oluşturabilmek için kentin muhtelif yerlerinde 84 istasyon ve bin bisiklet ile hizmet veren Kaybis noktalarında, son süreçte bazı olumsuz tutum ve davranışlar ile bisikletlere ve kamu malına zarar verildiği tespit edilirken konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden bir açıklama yapılarak söz konusu kamu zararına yol açan vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştu.

Söz konusu uyarıları ve olayları dikkate alan emniyet yetkilileri, çalınan bisikletlerin ve hırsızların peşine düştü. Özverili çalışmaların ardından bisikletleri çalan şahıslar yakalanırken, çalınan bisikletler de Büyükşehir Kaybis’e eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Büyükşehir Kaybis’ten emniyet birimlerine teşekkür

Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan çevreci ve doğa dostu, tüm vatandaşlara hizmet veren ve kamu faydasına faaliyet gösteren Büyükşehir Kaybis tarafından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Kaybis’e ait toplam maddi karşılığı 150 bin TL olan 6 adet bisikleti çalan 3 şahsın yakalanması üzerine bir mesaj yayımlandı. Büyükşehir Kaybis tarafından paylaşılan mesajda emniyet birimlerine teşekkür edildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz süreçte kamu hizmeti veren bu ulaşım sistemine zarar veren ve bisikletleri çalan şahıslar, emniyet ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde yakalanmıştır. Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 150 bin TL değerindeki 6 adet bisiklet ise kurumumuza eksiksiz bir şekilde teslim edilmiştir. Emniyet birimlerimize çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletir, bir daha böyle tatsız olayların yaşanmamasını temenni ederiz.”

Ayrıca Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden paylaşılan bilgilerde, hırsızlık yapan 3 şahsın daha önce de aynı konuda suç kaydı bulunduğu da belirtildi.

“Kaybis hepimizin”

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kamu malına zarar vermek, çalmak, kötüye kullanmak suçtur. Şehrimizin gözdesi olan Kaybis’lerimiz ile ilgili ne yazık ki üzücü olaylar münferit de olsa yaşanmaktadır. Net bir şekilde ifade etmeliyiz. Daha önce kamu malına sahip çıkmayan, zarar veren şahıslar için hukuki süreç devam etmektedir. Emniyet mensuplarımıza gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz. Hassasiyetle sürecin takipçisi olacağız ve yine zarar verenler için süreç aynı şekilde başlayacaktır. Kaybis hepimizin” ifadeleri kullanıldı.