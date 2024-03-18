Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümü dolayısıyla Kayseri’de çelenk koyma töreni düzenlendi.

Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Çelelnk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğrencisi Melih Hacati, ‘Çanakkale Şehitlerine’ isimli şiiri okudu. Daha sonra bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Bugün Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümüdür. Bu özel gün Çanakkale Zaferi’nin anıldığı ve vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle yad ettiğimiz gündür. 18 Mart tarihinde bir zaferi ve aynı zamanda yüreklerimizi de derinden sarsan bir destanı hatırlıyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan göğsünü siper eden vatanımızın ve milletimizin istiklali ve bölünmezliği uğruna canlarını seve seve vererek, şehitlik mertebesine ulaşmanın mutluluğu içerisinde yatan aziz şehitlerimizi anmak ve hatırlamak, onların ebedileşen hatıraları önünde eğilmek Türk milletinin ölümsüzlüğünü bir kez daha dünyaya haykırmak, bizler için bir vatan borcudur” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Gökmen Çiçek tarafından Şehitlik Özel Defteri imzalandı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam eden program, protokolün şehit mezarlarına karanfil bırakması ve şehit aileleri ile sohbet etmesinin ardından sona erdi.