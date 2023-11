Canlı Hayvan Borsası şehrimize yakıştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu’nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Besici esnafına bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz açısından da bu hayvan pazarı çok büyük bir ihtiyaçtı, beklenilen bir çalışmaydı. Bu çalışma hayata geçirildi. Kayseri yakışanı yaptı, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sanayi ve ticaretin merkezi Kayseri’yi tarım ve hayvancılık alanında da ön plana çıkarmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, odalar ile üreticilerle iş birliği halinde önemli projelere imza atan Başkan Büyükkılıç, üreticilerle iç içe olarak onların talep ve önerileri ile de bizzat ilgilenmeye devam ediyor.

Büyükkılıç, bu çerçevede Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi’nde, arazinin alımı ve inşaat sürecinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen İç Anadolu’nun en büyük ve en modern Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ni ziyaret etti.

Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras eşlik etti.

Besici esnafı ile görüşen Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Saklav ve Bağlamış, pazar yerinde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, besici esnaflarının sıkı pazarlıklarına da katılarak hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’nde Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından esnafa kavurma ikram edilen kazanların başına geçerek besici esnafına kavurma ikramı yaptı.

“Herkes bu şehrin sorunlarını çözme adına ne fedakârlık gerekiyorsa onu yapıyor”

Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik beraberlik mesajı vererek, “Cenab-ı Allah esnaflarımıza helalinden bol rızık versin. Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin işinin kolay olmadığını hep beraber yerinde gördük. Burada Melikgazi Belediye Başkanımız, Kocasinan Belediye Başkanımız, borsamız, tarım il müdürümüz, kırmız et üreticilerimiz ve esnaflarımız bir aradayız. Yüzlerimiz gülüyor, muhabbet ortamındayız. Dayanışıyoruz, herkes adeta bu şehrin sorunlarını çözme adına ne fedakârlık gerekiyorsa onu yapıyor ve sonuçta da ortaya bir ürün çıkıyor” dedi.

“Kayseri’miz açısından da bu hayvan pazarı çok büyük bir ihtiyaçtı”

Kayseri için Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’nin bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz açısından da bu hayvan pazarı çok büyük bir ihtiyaçtı, beklenilen bir çalışmaydı. Bu çalışma hayata geçirildi ve günün koşullarına uygun dijital bir ortamı da sağlayacak şekilde. Büyük bir talep var, büyük bir yoğunluk var. Bu bizi keyiflendiriyor, sevindiriyor. Yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmediğini de hep beraber gözlemliyoruz” diye konuştu.

“Kayseri, yakışanı yaptı”

Büyükkılıç, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Kayseri’miz pastırma, sucuğun merkezi. Bunun altyapısının olması lazım, üretenlerin buluşması lazım. Çevre bölgelerimizde de pazarlar var ama Kayseri, Orta Anadolu’da yeri başka. Kayseri de maşallah yakışanı yaptı. Borsamızın kıymetli başkanına, yönetimine teşekkür ediyorum. Birlikte olunca bereketli bir çalışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin diyoruz. Gazeteciler Cemiyeti’mizin başkanı da aramızda, sağ olsun. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz tekrar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dayanışmanın bereketini yaşadığımızın en güzel örneğini sergileyen bir tesis.”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kayseri’nin bir ihtiyacı olan canlı hayvan pazarının kazandırılmasının son derece isabetli olduğunu dile getirerek, “Ticaret Borsası başkanımız ve değerli yönetimine, Büyükşehir Belediyemize, Kocasinan Belediyemize, İl Tarım Müdürlüğümüze, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kayseri’nin bir ihtiyacı olan canlı hayvan pazarının buraya kazandırılması son derece isabetli oldu. Burada asıl amaç özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın helal rızık kazanmasıydı. Gece yarısı buraya gelip çevre illerden büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının satışını yapan tüm kardeşlerimize de bereketli kazançlar diliyoruz. Hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize hayırlı olsun, çiftçimize hayırlı olsun”

Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’nin Kayseri’ye hayırlı olmasını dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise “Yaklaşık iki ay kadar önceydi yapmış olduğumuz resmi açılış ve bugün de bir fiil hayvan alım satımıyla ilgili yerinde gördük. Şehrimize hayırlı olsun, çiftçimize hayırlı olsun. Bu işle uğraşan besici kardeşlerimize bereketli kazançlar diliyoruz. Şehrimiz bir sanayi ve ticaret şehri ama bir o kadar da tarım şehri. Özellikle de hayvancılık noktasında sucuk, pastırma gibi et ve et ürünlerinin üretildiği bir şehirde bu şehrin hayvancılık gibi de bir altyapısının olması gerekli. Ziraatın, hayvancılığın her alanında bu işi yapan kardeşlerimizi desteklemek için gayretimiz sürüyor, devam ediyor. Buradaki pazar da şehrimize, ülkemize hayırlı olsun, bereketli olsun” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir belediye başkanımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’nin hayata geçirilmesinde verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımız ve tarım il müdürümüze hayvan pazarımızı ziyaretinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her platformda vurguladığım gibi buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum; Kayseri Ticaret Borsası’nın Canlı Hayvan Pazarı’nın yapımı ve hizmete girene kadar Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah İç Anadolu’nun en büyük ve en modern hayvan pazarını ilimize kazandırdık. Üreticilerimize ve şehrimize çok büyük fayda getireceğine inanıyoruz. Her geçen hafta pazarımız büyüyerek devam ediyor. İnşallah hem şehrimize hem de milletimize hayırlı, uğurlu olur diyerek teşekkür ediyorum.”

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aras’tan Büyükkılıç’a teşekkür

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve üreticilerin yıllardır hasret olduğu böyle bir tesisi beklediklerini dile getirerek, "Bu tesis gerçekten Kayseri’ye bir renk getirecekti. Çünkü bizim üreticilerimiz gece gündüz demeden, şehir dışına, ilçelere, Kayseri dışındaki illere de bu ticaretini yapıyordu. Şimdi Kayseri’de yapacak ve şehir dışındaki bütün üreticiler gelip yine burada ticaretini yapacaklar. Yaklaşık olarak tahminimize göre yıllık 800 milyon ila 1 milyar TL civarında bir ticaret hacmi olacak. Bu da hem Kayseri’mize, hem üreticimize gerçekten güzel bir ekonomik katkısı olacak” diye konuştu.

Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Aras, “İlk başladığımız zaman Memduh Başkanımıza gittiğimiz zaman böyle bir sıkıntımız olduğunu söylemiştik. Memduh başkanımız da Allah razı olsun bu işi başlattı, Ticaret Borsası başkanımız da maddi olarak destek verdiler" diyerek Başkan Büyükkılıç ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.