Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri diğerinin kaputuna çıktı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobillerden biri diğerinin kaputuna çıktı.
Melikgazi ilçesi Nato Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki 2 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri diğerinin kaputuna çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk ilk müdahalesini olay yerinde yaparken polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı.
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