CHP Gençliği, parti kongrelerinden rahatsız

CHP Kayseri eski Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı Efecan Çakmak, yaptığı basın açıklamasında, CHP kongrelierinde yaşanan anti demokratik uygulamalardan ve ayak oyunlarını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

'Demokrasiye en çok ihtiyacımızın olduğu son dönemde; bizler, partimizin gençlik kolları kongrelerinin, partimizin ana kademe kongreleri başta olmak üzere herkese örnek teşkil etmesini temenni ettik ve bugüne kadar da bu anlayışla hareket ederek, sorumlu davrandık. Ancak gelinen süreçte Cumhuriyet Halk Partimizin Kayseri Gençlik Kolları kongre sürecinde şahit olunanlar bizleri endişelendirmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; yaşadığımız kongre sürecinde her bir üyemize göstermiş oldukları sağduyudan ötürü teşekkürü borç biliriz. Bu süreçte yaşanan demokrasiye ve parti kültürüne yakışmayan bazı uygulamalar konusunda ise süreçten haberdar olmayan emekçi örgütümüzü bilgilendirmek, bundan sonraki süreçlerde yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek bizim için elzem bir konudur.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in gençliğe verdiği önemden ve güvenden hareketle, bizler yanlışa yanlış demek zorundayız. Bu nedenle yaşananları özetlemekte fayda görmekteyiz.

İlimiz Gençlik Kollarının Melikgazi, Talas ve Kocasinan İlçe Örgütleri kongrelerinin tarihi ve saatlerinin aynı olması yine her üç kongrenin yalnızca 1 saate sıkıştırılması suretiyle ortaya konan anti demokratik tavır önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Bizler, bu hatadan dönülmesi adına demokratik taleplerimizi ana kademe İl Başkanımıza ilettik. Üç merkez ilçenin kongresinin aynı günde olmasının usulen sorun teşkil etmese de etik ve demokratik olmadığını, kongre tarihlerinin aynı gün ve saate verilmesi hususunun çift adaylı listelerin yarışacağı Melikgazi ve Talas kongrelerinde gerginliğe sebep olacağı öngörülerimizi paylaştık.

Konuyla ilgili endişelerimizi iletmemize, Melikgazi ve Talas örgütlerimizin çift adaylı liste ile kongrede yarışacağını özellikle ifade etmemize rağmen, bu iki ilçenin saatlerinin ve tarihlerinin değiştirilmesi talebimiz karşısında tek liste ile seçime girecek olan Kocasinan ilçe örgütünüzün kongre tarihi ve saati değiştirilmiş, Melikgazi ve Talas ilçemizin günleri ise aynı bırakılmıştır. Hatta öyle ki; geçtiğimiz 18.08.2024 Pazar günü yapılması planlanan Kocasinan İlçe Gençlik Kolları Kongresinin ileri bir tarihe ertelendiğine ilişkin duyuru dahi 19.08.2024 Tarihinde yapılmıştır. Tarihler konusunda yaşananlar, kısa bir süreye sığdırılmak istenen kongreler demokrasi anlayışımıza yakışmamıştır.

Bunun yanında kongrelerle ilgili olarak duyuru ve bilgi hiçbir şekilde tarafımıza iletilmemiştir. Tüzüğümüzün amir hükümlerine rağmen gerekli duyurular, bilgilendirmeler yapılmamıştır. Bizler ana kademe İl Başkanımız ile görüşmemiz neticesinde kongrelerin usulüne uygun olarak ilan edilip erteleneceğini beklerken ne yazık ki iki gün öncesinden Melikgazi ve Talas kongrelerinin yapılacağı bilgisi verilmiştir. Bizler adil olmayan bu tutuma rağmen partimize ve gençliğin gücüne olan inancımızla çalışmalarımızı sürdürmüş bulunmaktayız.

Kongre sabahı seçimin yapılacağı Melikgazi ilçe binamıza gittiğimizde karşılaştığımız manzara ise son derece vahimdi. Başka bir tabloda ise, Ana kademe il başkanı, il yöneticileri üç merkez ilçe başkanı, kadın kolları başkan ve yöneticileri ve mevcut yönetime yakın “genç olmayan” üyelerimizin tamamının seçimde taraf haline gelmesi, seçimde taraf haline gelen üyelerimizin divan başkanlığına önerilmesi ve uzlaşının sağlanamaması neticesinde kongrenin sağlıklı bir şekilde yapılacağına olan inancımızı ne yazık ki kaybettik.

Önemle belirtmek istemekteyiz ki; kongre sabahına dek ortak aday çıkarma konusunda her iki listenin adayı da mutabık kalmıştır. Ancak tarafımızca önerilen ana kademe il örgütü yöneticimiz başta olmak üzere birçok kıymetli isim, kongrede yarışan diğer aday tarafından veto edilmiştir. Gelinen bu noktada divan başkanlığına önerdiğimiz isimler reddedildiği gibi diğer listedeki arkadaşlarımız tarafından önerilen divan başkanı adayları ise alenen kongre sürecinde taraf haline gelmiştir. Bu konuyu ana kademe İl Başkanımızla görüşüp kongre sürecinde herkesin tarafsızlığından emin olduğu bir İl Yöneticimizin divan başkanı olarak belirlenmesi talebimizi kendisine aktardığımızda “ana kademe yöneticilerinin seçimlere müdahil olmak istemediği, olmaması gerektiği” minvalinde açıklamaları işitmemize rağmen kongre sabahı birtakım il yöneticileri başta olmak üzere, üç merkez ilçenin başkanı ve yöneticilerinin bizden daha önce Melikgazi İlçe Binasına gitmiş olduğunu gördük.

Nitekim mevcut Melikgazi Gençlik Kolları Başkanı olarak, sürecin sağlıklı şekilde işlemediğini görüp parti içi demokrasiye, parti kültürümüze yakışmayan olaylarla karşılaşınca, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ve bu oluşturulan yapıdan adil bir sonuç çıkacağına olan inancımın da olmamasından dolayı adaylıktan üzülerek, çekilme kararı verdim.

Bunun yanında aday olma konusunda ortaya koyduğumuz irade karşısında kongreden hemen önce şahsımın disipline verilerek partiden ihracımın istenilmesine, disiplin sürecinin tepemizde Demokles’in kılıcı gibi sallanmasına, gücü elinde bulunduranların her fırsatta bunu kendi menfaatleri uğruna ortaya koymasını ise siz kıymetli üyelerimizin vicdanlarına havale ediyoruz.

Değerli kamuoyu, sevgili yol arkadaşlarımız, bu süreçte bize yönelik ortaya konan antidemokratik tutuma, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, kongrelerimizin sağlıklı tamamlanması adına elimizden gelenin fazlasını yaptığımızı örgütümüz takdirlerine sunuyoruz.

Bu süreçte bilinmesini isteriz ki, ülkemizde değişim fişeğinin ateşlendiği ilk yer olan Melikgazi’de dünden bugüne yapılmaya çalışanları dikkatle ve endişeyle takip etmekteyiz. Değişim inancıyla çıktığımız bu yolda kararlı olduğumuzu ve asla geri adım atmayacağımızı, değişim sürecini baltalamaya çalışan her türlü iradenin de karşısında durduğumuzu buradan ilan ediyoruz. '