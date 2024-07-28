CHP heyetinden Bahadır'a ziyaret
CHP MYK Üyesi Mehmet Tüm ve 24'ncü Dönem Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Pınarbaşı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tüm, 24’ncü Dönem Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve İl Başkanı Feyzullah Keskin, 31 Mart seçimleri sonrasında ‘topal’ oyun havasıyla ilgili ortaya çıkan polemik sebebiyle Eski Başkan Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ile yeğeni Mehmet Uzunluoğlu’nun saldırısına uğrayan Pınarbaşı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adayı Şerafettin Bahadır’ı ziyaret etti.