Kayseri'den Irak'a teslim edilen Said'e idam cezası

Ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Irak Türkmen vatandaşı Samir Said kimlik tarihleri geçtiği gerekçesiyle Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilerek sınır dışı edildi. Hakkında Irak Yönetimi tarafından idam kararı verilen Said mahkemeye başvurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Kayseri'den Irak'a teslim edilen Said'e idam cezası

Ailesiyle birlikte 8 yaşındayken Türkiye’ye sığınan ve Kayseri’de yaşamaya başlayan ve her yıl Göç İdaresine giderek parmak bastığını dile getiren, Irak Türkmen vatandaşı Samir Said ve ailesi kimlik tarihleri geçtiği gerekçesiyle Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Burada 6 ay kalan Said bir süre sonra sınır dışı edilerek Irak Bölgesel Yönetimine bağlı askerlere teslim edildi. Burada bir süre hapis yatan Said hakkında idam kararı çıktı.

Kayseri 1.İdare Mahkemesi tarafından sınır dışı edilme kararı iptal edilen Said Kimseye sesini duyuramadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Haber Merkezi

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