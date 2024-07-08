  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Özer'den yurdun öğretmen evine dönüştürülmesine tepki

CHP'li Özer'den yurdun öğretmen evine dönüştürülmesine tepki

 Talas'taki bir öğrenci yurdunun öğretmen evine dönüştürülmesi üzerine meclise getirilen önerge parti grubu olarak ret verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Öğretmenlerimiz elbette ki değerlidir ancak hazır imar planında tertemiz bir öğrenci yurdu bulunurken ve devlete bağlı bir yurt iken neden başka bir yere yapılmıyor? Öncelikli olarak mevcut olan yurt sorununu çözmek yerine neden böyle bir yola gidiliyor? Öğrenciler yönünden daha ayrıcalıklı davranılmalı'

CHP'li Özer'den yurdun öğretmen evine dönüştürülmesine tepki

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste 42 asıl, 40 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi CHP Grup başkanvekili Özgür Özer, Talas’ın imar planında ‘Öğrenci Yurdu’ olarak geçen bir alanın öğretmen evine dönüştürülmesi adına meclise getirilen önerge üzerine “Öğretmenlerimiz elbette ki değerlidir ancak hazır imar planında tertemiz bir öğrenci yurdu bulunurken ve devlete bağlı bir yurt iken neden başka bir yere yapılmıyor? Öncelikli olarak mevcut olan yurt sorununu çözmek yerine neden böyle bir yola gidiliyor? Öğrenciler yönünden daha ayrıcalıklı davranılmalı, sonuçta öğretmenlerimiz belli oranda gelir düzeyleri mevcut, öğrencilerimiz bu noktada çok kısıtlı ekonomik imkânlarla yaşıyorlar. Öğrencilerimizin daha el üstünde tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erkilet Tarman Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Erkilet Tarman Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı
Yaz tatilinde Çocuk Kütüphanesi'ne ve Müzik Okulu'na ilgi yoğun
Yaz tatilinde Çocuk Kütüphanesi'ne ve Müzik Okulu'na ilgi yoğun
Gönüllü Kuruluşlar, bu ay Suriyeliler gündemiyle bir araya geldi
Gönüllü Kuruluşlar, bu ay Suriyeliler gündemiyle bir araya geldi
Konserve kutu gıdalara dikkat!
Konserve kutu gıdalara dikkat!
Dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 
Dört aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 