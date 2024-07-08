CHP'li Özer'den yurdun öğretmen evine dönüştürülmesine tepki

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste 42 asıl, 40 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi CHP Grup başkanvekili Özgür Özer, Talas’ın imar planında ‘Öğrenci Yurdu’ olarak geçen bir alanın öğretmen evine dönüştürülmesi adına meclise getirilen önerge üzerine “Öğretmenlerimiz elbette ki değerlidir ancak hazır imar planında tertemiz bir öğrenci yurdu bulunurken ve devlete bağlı bir yurt iken neden başka bir yere yapılmıyor? Öncelikli olarak mevcut olan yurt sorununu çözmek yerine neden böyle bir yola gidiliyor? Öğrenciler yönünden daha ayrıcalıklı davranılmalı, sonuçta öğretmenlerimiz belli oranda gelir düzeyleri mevcut, öğrencilerimiz bu noktada çok kısıtlı ekonomik imkânlarla yaşıyorlar. Öğrencilerimizin daha el üstünde tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu.