CHP'li Özgür Özer: 'Kayseri halkı, İmamoğlu'na yapılan haksız müdahaleye karşı tek yürek oldu'

Kayseri’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Her İl Miting” çağrısı üzerine Kayseri teşkilatı da 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarsinan Parkı’nda miting alanında buluştu. Düzenlenen mitinge konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer,"Bugün burada Kayseri tarihi bir anı yaşıyor. Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksız ve hukuksuz bir de üstüne üstlük usulsüz müdahalenin karşısında Kayseri halkı da sağ olsun tek yürek oldu. Burada görüyorsunuz, en az 6-7 bin insan toplandı. Herkes demokratik tepkisini bildiriyor. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. Umuyorum ki, bu engellemelere rağmen Cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye'yi aydınlık, güzel günlere çıkaracak. Çok teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.