'Kömür ve odun alım maliyeti, bin ile 2 bin 500 Lira arası değişiyor'

Mart ayının gelmesiyle birlikte ısınmaya başlayan hava, yeniden soğuk günlere dönüştü. Bu yıl, geçen yıla göre daha sert bir kış geçirildiğini ve vatandaşların kış başında tonajlı kömür alımı yapmalarının ardından, bu ay tekrar takviye yaptıklarını belirten kömür işletmecisi Erkan Kaplan; “Mart kapıdan baktırdı yine bu sene, geçen yıla nazaran biraz daha sert bir kış yaşıyoruz. Şöyle, bu ay yine, tabii ki tonajları kış başlangıcında alan insanlar, bu ay takviyelerini tekrar yapmış oldular. Evet, tekrar soğumasıyla birlikte, yeniden takviye kömür ve odun talep ettiler. Burada insanların, kışın bayram sonuna kadar gideceğini düşünürsek, yaşayacakları maliyetler tekrar artacak. Yine odun ve kömür için ortalama 1000 lira ile 2000 lira arasında bir maliyet daha bütçelerine eklemek durumunda kalacaklar. Geçen seneye oranla, her geçen gün, mahallelerimizde ve köylerimizde doğalgaz yaygınlaşmaya başladı. Bu nedenle talep biraz azalıyor. Lakin, çok fazla doğalgaz kullanan insanlar, doğalgaz maliyetine yetişemedikleri noktada evlerine yeniden soba kurup, ufak tefek de olsa, bir torba ya da iki torba kömür alabiliyorlar. Odun ve kömür noktasında, ortalama bin lira ile 2 bin lira arasında, hatta 2 bin 500 lirayı bulan rakamlarda alışveriş yapmaları gerekebiliyor. Bu da, bir aylık, 5 kişilik bir ailenin bütçesine eklenmesi gereken bir maliyet”

Öte yandan, bazı vatandaşlara aylık doğalgaz faturalarını sorduk. Bir vatandaş, kömür ve odun kullanımının daha mantıklı olduğunu belirtirken, bir diğeri ise bunun zorlayıcı olduğunu ifade etti. Bir vatandaş; “Geçen ay doğalgaz 2000 lira gelmişti. Soba daha güzel ısıtıyor şu an doğalgaz pahalı. İlk başlarda çok pahalı değildi ve gelmiyordu. Ama şu an, evim güney cephesi olmasına rağmen, yine de 2000 lira geldi” ifadelerini kullandı.

Diğer vatandaş ise; “Eve gelen fatura 1000 lira ile 1500 lira arasında geliyor. Doğalgaz daha rahat, ancak kömür kullanımı, özellikle yaşlılar için zor” şeklinde konuştu.