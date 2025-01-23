CHP Milletvekili Genç; "Kayseri mobilyanın başkenti, üretim üssü"

IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuara katılım sağlayan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç; "Fuarda esnaflarımızı geziyoruz sanayicilerimizi geziyoruz. siyasetin kasvetli havasından sonra moral buldum. Farklı ülkelerden müşteriler denk geliyor. Satışların bağlantıların iyi olduğunu söylüyorlar. Firma sahiplerinden birinci ağızdan bunu duymak beni son derece mutlu etti. Son dönemde ekonomi politikalarla sanayicinin ne kadar zorlandığını görüyoruz. Bu fuarda biraz da olsun sanayicimizi ben moralli gördüm. onların morali bana da yansıdı. Hepsine bol kazançlar diliyorum. Kayseri sanayicilerimize iş adamlarımıza başarılar diliyorum. Bu fuarda 139 tane Kayseri firması var. Kayseri, mobilya anlamında en güçlü şehirlerin başında geliyor. Başka şehir kabul etmiyorum. Kayseri mobilyanın başkenti, üretim üssü. İş dünyasından gelen bir iş adamı olarak, Kayseri her konuda birçok şehirden öndedir diyorum" ifadelerini kullandı.