Çiçek, artık sadece Kayseri Valisi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da görev yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etmişti. Koordinatör Vali olarak ise Adıyaman’a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararda Adıyaman Valiliğine Ağrı Valisi Osman Varol’un atanmasıyla birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek artık sadece Kayseri Valiliği yapacak.