Çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği öğretmeni silahla yaralayan kadının davasına devam edildi

Olay 5 Şubat 2024 saat 12.30’da Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda meydana gelen olayda öğretmen K.Ç.K. ile Ş.A. adındaki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Ş.A. yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Kadının silahı ateşlemesi sonucu kurşun çocuğunun babası olduğunu iddia ettiği K.Ç.K. isimli öğretmenin kafasını sıyırarak hafif yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ş.A.’yı olayda kullandığı silahla yakalarken öğretmen K.Ç.K. ambulansla Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Ş.A. gözaltına alınırken polis olay ilgili soruşturma başlattı.

Tutuklu sanık Ş.A.’nin yargılandığı davaya devam edildi. Müşteki ve avukatı duruşmaya katılmadı. Bugün ki duruşmaya tutuklu sanık Ş.A. 1.5 yaşındaki kızı ve avukatı katıldı.

SANIK Ş.A.: KIZIMIN BENDEN BENİM KIZIMDAN BAŞKA KİMSEMİZ KALMADI

Mahkemede söz alan tutuklu sanık Ş.A. “Tahliyemi talep ediyorum. Kızımın tedavisini yaptırmam lazım. Benim kızımdan kızımın benden başka kimsesi kalmadı. İçeride yer yok, yerde yatıyoruz. Kızım emekliyor oynuyor hep mikrop kapıyor” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.