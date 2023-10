Çocuk Kütüphanesinde Hayvanları Koruma Farkındalığı Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla miniklere hayvan sevgisini aşılamak için anlamlı bir etkinlik yapıldı.

Yavru keçi, sultan kuşu başta olmak üzere kuş çeşitlerini ve balıkları Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda getiren Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri, minikleri hayvanlarla buluşturarak, hayvanları daha yakından tanımaları sağlandı. Her atölyeyi farklı bir hayvanın konsepti ile hazırlayan eğitmenler, hayvan sevgisini aşılamak için farkındalık oluşturdular. Velileri ile kütüphaneye gelen öğrenciler, hayvanları severek, beslemeyi ihmal etmedi. Müzik Okulu’nun sorumlusu Özben Topçu, Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğu için böyle anlamlı konsept hazırladıklarını, hayvanları getirdiklerini, atölyelerde hayvan konseptleri hazırladıklarını belirterek, “Vatandaş, mutlu, çocuklarımız mutlu. Her şey güzel geçti” dedi. Nuran Dinç isimli veli de bu etkinliğin çok güzel olduğunu, çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın güzel bir duygu olduğunu söylerken, Şevkiye Sarıyaprak isimli veli ise; “Bu etkinliğe katılmak için çok mutlu ve heyecanlı bir şekilde geldik. Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her alanda, öncelikle çocukları düşünerek farkındalık oluşturdukları etkinliklerden çok memnunuz, hepsine katılmaya çalışıyoruz. Özellikle bu kurumdan temizlik, bakım, güler yüz, çalışanların ilgisi anlamında da gerçekten memnunuz” diye konuştu. Oğlunu bu özel etkinliğe getirdiğini ifade eden Yurdagül Aslaner de; "Oğlumla birlikte geldim. İlk başta çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesine, çok güzel bir etkinlik düzenlemişsiniz. Oğlum Eymen hayvanları çok seviyor ve hepsine dokuna dokuna sevdi. Güzel de bir etkinlik olmuş çok ta beğendik. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. İftar Altıparmak isimli ulu çınar ise torunlarını bu etkinliğe getirdiğini belirterek, torunlarının çok eğlendiğini anlatırken, 3 çocuk annesi Ebru Uslu da; “Böyle alanların olmasından öncelikle çok mutlu oldum, biz sonradan keşfettik burayı. İnşallah çoğalmasını da temenni ediyorum. Çok güzel memnun kaldık ortamdan. Özellikle keçileri falan görünce yani mama falan getirilmiş, hayvanlara elleriyle besliyorlar. Bence çok güzel bir ortam oluşmuş yani böyle etkinliklerinde devamını bekleriz. Böyle alanların çoğalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Süleyman Taha Mamur isimli öğrenci de bu günün çok güzel bir gün olduğunu, etkinliği çok sevdiğini, keçiyi beslediğini anlatarak, “Hayvanları çok seviyorum, iyi ki buradayım” dedi.

Yağmur Çatal isimli minik öğrenci; “Hayvanları sevelim, koruyalım. Hayvanlara zarar vermeyelim. Onların üzülmesini istemem. Bugünkü etkinlikten dolayı çok mutluyum” derken, Asya Azra Türkmen de hayvanları beslediğini, dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.