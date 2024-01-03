Bünyan Sümer Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı.

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile daha önce altyapı kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları çalışmaları tamamlanan Sümer Mahallesi'nde üstyapı sıcak asfalt çalışmaları da başladı.

PAYLAŞ
  • 03.01.2024 17:46
  • Güncelleme: 03.01.2024 18:09
Bünyan Sümer Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile daha önce altyapı kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları çalışmaları tamamlanan Sümer Mahallesi’nde üstyapı sıcak asfalt çalışmaları da başladı.

Kış aylarında iyi giden hava şartlarının değerlendirildiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemiz birçok farklı alandaki ihtiyaçlarını tespit edip en hızlı şekilde gideriyoruz. Sümer Mahallemizin de asfalt çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çocuk şube ekipleri, bir ayda 535 yeri denetledi

Çocuk şube ekipleri, bir ayda 535 yeri denetledi

Bünyan Sümer Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı.

Bünyan Sümer Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı.

Memur ve emeklinin maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin maaş zam oranları belli oldu

Akaryakıta zam tarifesi

Akaryakıta zam tarifesi

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği'nden Sarıkamış etkinliğine davet

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden Sarıkamış etkinliğine davet

Bedelli askerlik ücreti 5 yılda ne kadar arttı?

Bedelli askerlik ücreti 5 yılda ne kadar arttı?

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

3
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

4
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük tüpe 9 lira zam yapıldı

Büyük tüpe 9 lira zam yapıldı

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, insanlık dışı cinayet işledi

İran Cumhurbaşkanı Reisi: “Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, insanlık dışı cinayet işledi

DAHA FAZLA
Gönüllü Kuruluşlardan ''Alçak-Aşağılık ve Şerefsiz''e suç duyurusu

Gönüllü Kuruluşlardan ''Alçak-Aşağılık ve Şerefsiz''e suç duyurusu

İmam Hatip Okulları arası spor oyunları başlıyor

İmam Hatip Okulları arası spor oyunları başlıyor

Narkotik ekipleri, bir ayda 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi

Narkotik ekipleri, bir ayda 17 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseriporlu Şamil, Baran Ali ve Muhammet Eren'e milli davet

Kayseriporlu Şamil, Baran Ali ve Muhammet Eren’e milli davet

Eşinin telefonuyla kumbaradaki parayı alan şahsa 3 bin 300 lira para cezası

Eşinin telefonuyla kumbaradaki parayı alan şahsa 3 bin 300 lira para cezası