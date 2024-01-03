Bünyan Sümer Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı.

Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile daha önce altyapı kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları çalışmaları tamamlanan Sümer Mahallesi’nde üstyapı sıcak asfalt çalışmaları da başladı.

Kış aylarında iyi giden hava şartlarının değerlendirildiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemiz birçok farklı alandaki ihtiyaçlarını tespit edip en hızlı şekilde gideriyoruz. Sümer Mahallemizin de asfalt çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.