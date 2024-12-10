'Çocuklar 3-4 Yaşına Kadar Ekranlardan Uzak Durmalı'

Akdoğan, bu yaş grubundaki çocukların beyin gelişiminin çok hassas olduğuna ve ekran kullanımının olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Yapılan araştırmalarda erken yaşlarda aşırı ekran kullanımının çocukların gelişimine zarar verebileceği belirtiliyor. Ancak, daha ileri yaşlarda, çocukların oyun oynamak, aileyle vakit geçirmek ve fiziksel aktiviteler gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, ekran süresi bir-iki saatle sınırlı olmak kaydıyla verilebilir.

Bu açıklamalar, ailelerin çocukların dijital dünyayla olan ilişkisini daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmeleri için önemli bir rehberlik sunuyor.