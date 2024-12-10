'Çocuklar 3-4 Yaşına Kadar Ekranlardan Uzak Durmalı'
Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Bulut Akdoğan, çocukların gelişiminde ekran kullanımının etkilerine dikkat çekti. Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayında, 'Geleceğe Mektuplar' programına konuk olan Akdoğan, özellikle 3-4 yaşına kadar çocukların tablet, telefon ve bilgisayar gibi cihazlardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.
Akdoğan, bu yaş grubundaki çocukların beyin gelişiminin çok hassas olduğuna ve ekran kullanımının olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Yapılan araştırmalarda erken yaşlarda aşırı ekran kullanımının çocukların gelişimine zarar verebileceği belirtiliyor. Ancak, daha ileri yaşlarda, çocukların oyun oynamak, aileyle vakit geçirmek ve fiziksel aktiviteler gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, ekran süresi bir-iki saatle sınırlı olmak kaydıyla verilebilir.
Bu açıklamalar, ailelerin çocukların dijital dünyayla olan ilişkisini daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmeleri için önemli bir rehberlik sunuyor.