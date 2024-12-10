KAYSO tarafından 'E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası tarafından “E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda konuşan Word Bussines Gate CEO’su Salih Genç, “Biz WBG olarak Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz showroom ve gümrüksüz depolama alanlarında ülkemizin markalarını sergilemek istiyoruz” dedi.

Kayseri Sanayi Odası tarafından bölge firmalarının ihracatının artırılması ve dijitalleşen dünyada daha iyiye ulaşılması amacıyla ‘E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda Çin'den gelen iş insanlarıyla B2B görüşmeleri ve e-ihracat geliştirme çözümleri ve fırsatları konuşuldu ve sunumlar yapıldı. Burada konuşan Word Bussines Gate CEO’su Salih Genç, Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedeflediklerini söyledi. Genç, “Biz WBG olarak Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz showroom ve gümrüksüz depolama alanlarında ülkemizin markalarını sergilemek istiyoruz. Yakın zamanda Şian şehrinde 4 bin metrekarelik bir showroom ayarladık diyebiliriz. Buradaki amacımız Çin’deki Türk markalarının görünürlüğünü daha fazla artırmaktır. Biliyorsunuz şu anda ciddi markalarımız var, ama maalesef Çin pazarı çok spesifik bir pazardır, girdiğimiz zaman orada lokalleşmemiz gerekiyor. Bizde bu lokalleşmeye nasıl destek oluruz diye düşünmüştük. Bugün bunu gerçekleştirmeye başladık, markalarımızı, firmalarımızı ve üreticilerimizi Çin’e bekliyoruz. Bunun benzerini İstanbul’a da kuruyoruz. Bunun amacı tedarik zinciri kurmaktır. Geçen aylarda Çin’den bir heyeti Türkiye’ye getirdik, Latin Amerika’da yaptıkları e ihracat yaklaşık 520 milyon dolar. Onlar şu an tedarik zincirini değiştirmek istiyorlar, bizde bu tedariğe neler katabiliriz bunu planlıyoruz” diye konuştu.