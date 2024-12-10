  • Haberler
  • Ekonomi
  • KAYSO tarafından 'E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi

KAYSO tarafından 'E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi

KAYSO tarafından 'E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi KAYSERİ (1HA)- Kayseri Sanayi Odası tarafından 'E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Word Bussines Gate CEO'su Salih Genç, 'Biz WBG olarak Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz showroom ve gümrüksüz depolama alanlarında ülkemizin markalarını sergilemek istiyoruz' dedi. Kayseri Sanayi Odası tarafından bölge firmalarının ihracatının artırılması ve dijitalleşen dünyada daha iyiye ulaşılması amacıyla 'E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda Çin'den gelen iş insanlarıyla B2B görüşmeleri ve e-ihracat geliştirme çözümleri ve fırsatları konuşuldu ve sunumlar yapıldı. Burada konuşan Word Bussines Gate CEO'su Salih Genç, Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedeflediklerini söyledi. Genç, 'Biz WBG olarak Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz showroom ve gümrüksüz depolama alanlarında ülkemizin markalarını sergilemek istiyoruz. Yakın zamanda Şian şehrinde 4 bin metrekarelik bir showroom ayarladık diyebiliriz. Buradaki amacımız Çin'deki Türk markalarının görünürlüğünü daha fazla artırmaktır. Biliyorsunuz şu anda ciddi markalarımız var, ama maalesef Çin pazarı çok spesifik bir pazardır, girdiğimiz zaman orada lokalleşmemiz gerekiyor. Bizde bu lokalleşmeye nasıl destek oluruz diye düşünmüştük. Bugün bunu gerçekleştirmeye başladık, markalarımızı, firmalarımızı ve üreticilerimizi Çin'e bekliyoruz. Bunun benzerini İstanbul'a da kuruyoruz. Bunun amacı tedarik zinciri kurmaktır. Geçen aylarda Çin'den bir heyeti Türkiye'ye getirdik, Latin Amerika'da yaptıkları e ihracat yaklaşık 520 milyon dolar. Onlar şu an tedarik zincirini değiştirmek istiyorlar, bizde bu tedariğe neler katabiliriz bunu planlıyoruz' diye konuştu.

KAYSO tarafından 'E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı' düzenlendi

Kayseri Sanayi Odası tarafından “E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda konuşan Word Bussines Gate CEO’su Salih Genç, “Biz WBG olarak Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz showroom ve gümrüksüz depolama alanlarında ülkemizin markalarını sergilemek istiyoruz” dedi.

Kayseri Sanayi Odası tarafından bölge firmalarının ihracatının artırılması ve dijitalleşen dünyada daha iyiye ulaşılması amacıyla ‘E-İhracat Destekleri Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda Çin'den gelen iş insanlarıyla B2B görüşmeleri ve e-ihracat geliştirme çözümleri ve fırsatları konuşuldu ve sunumlar yapıldı. Burada konuşan Word Bussines Gate CEO’su Salih Genç, Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedeflediklerini söyledi. Genç, “Biz WBG olarak Türkiye ve Çin arasında modern bir İpekyolu köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası ticaretin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz showroom ve gümrüksüz depolama alanlarında ülkemizin markalarını sergilemek istiyoruz. Yakın zamanda Şian şehrinde 4 bin metrekarelik bir showroom ayarladık diyebiliriz. Buradaki amacımız Çin’deki Türk markalarının görünürlüğünü daha fazla artırmaktır. Biliyorsunuz şu anda ciddi markalarımız var, ama maalesef Çin pazarı çok spesifik bir pazardır, girdiğimiz zaman orada lokalleşmemiz gerekiyor. Bizde bu lokalleşmeye nasıl destek oluruz diye düşünmüştük. Bugün bunu gerçekleştirmeye başladık, markalarımızı, firmalarımızı ve üreticilerimizi Çin’e bekliyoruz. Bunun benzerini İstanbul’a da kuruyoruz. Bunun amacı tedarik zinciri kurmaktır. Geçen aylarda Çin’den bir heyeti Türkiye’ye getirdik, Latin Amerika’da yaptıkları e ihracat yaklaşık 520 milyon dolar. Onlar şu an tedarik zincirini değiştirmek istiyorlar, bizde bu tedariğe neler katabiliriz bunu planlıyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Hakaret suçu uzlaşmadan ön ödeme kapsamına alındı'
'Hakaret suçu uzlaşmadan ön ödeme kapsamına alındı'
Milletvekili Ataş, Yoğun Temposuyla Kayseri'de Dikkat Çekiyor
Milletvekili Ataş, Yoğun Temposuyla Kayseri'de Dikkat Çekiyor
Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi
Şehit Tuğgeneral Baydilli'nin naaşı Kayseri'ye getirildi
Memduh Büyükkılıç, AK Parti 168'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
Memduh Büyükkılıç, AK Parti 168'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı
OSB Başkanı Yalçın: 'Suriyelilerin dönüşü ile oluşacak iş gücü açığını planlayacağız'
OSB Başkanı Yalçın: "Suriyelilerin dönüşü ile oluşacak iş gücü açığını planlayacağız"
2024 yılında Melikgazi'de 752 işletmeye işyeri ruhsatı verildi
2024 yılında Melikgazi'de 752 işletmeye işyeri ruhsatı verildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!